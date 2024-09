Aides financières pour promouvoir les habitudes écoresponsables à Varennes

Récemment, la Ville de Varennes a rappelé à ses citoyens qu’elle leur offre des programmes d’aide financière afin de promouvoir leurs habitudes écoresponsables.



Au printemps, elle a fait savoir que le programme d’arbre a été repensé et les Varennois peuvent dorénavant choisir un arbre, un arbuste ou une plante herbacée indigène de leur choix en pépinière et demander par la suite une subvention. Celle-ci est de 120$ pour l’achat d’un arbre, 75$ pour un arbuste et 75$ pour l’aide à la plantation d’au moins deux arbustes et/ou herbacées.



De son côté, le programme Habitation durable encourage la rénovation écoresponsable et respectueuse de l’environnement en encourageant l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux durables, l’économie d’eau potable, l’amélioration de la qualité de l’air ainsi que l’accessibilité et la sécurité des habitations.



En collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville, la Ville offre aussi un programme de subvention pour les tondeuses manuelles qui sont écologiques, économiques et constituent une alternative à la tondeuse à essence, à l’électricité ou à batterie. Il y a également un programme de subvention pour les couches lavables afin de diminuer le tonnage de déchets envoyés aux sites d’enfouissement.



Et finalement, il y a un programme de subvention pour produits d’hygiène féminine qui récompense l’achat de produits durables, tels que la coupe menstruelle, les serviettes hygiéniques réutilisables et les sous-vêtements de menstruations lavables.



Il est possible de consulter les programmes sur le lien : bit.ly/3wK82TW



https://www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/programme-aide-financiere?fbclid=IwY2xjawFMAxBleHRuA2FlbQIxMAABHaIzWO2-wT5OTnttY-TIBL4hciDR32gM6CNcf537TH_h_dukQcEr7lfnxw_aem_ZjNshLU-GR5ytdMt8iWBKQ