Une belle réponse de la communauté pour la Marche du rein à Varennes le 21 septembre

La première Marche du rein à Varennes se tiendra au parc de la Commune le 21 septembre et proposera un trajet de 5 kilomètres, accessible à tous, et l’objectif de l’événement est d’amasser 40 000$, alors que plus de 30 000$ sont amassés jusqu’à présent.



Le petit Ludovic, 20 mois, est l’un des ambassadeurs de la Marche du rein à Varennes. Quelques jours après sa naissance, il a été transféré en ambulance vers l’hôpital Sainte-Justine et il fut diagnostiqué avec une insuffisance rénale terminale, c’est-à-dire qu’il avait perdu entre 85 à 90 % de sa fonction rénale. Depuis, Ludovic a dû se faire installer un cathéter de dialyse péritonéale ainsi qu’un dispositif pour l’hémodialyse. Sept jours sur sept, pendant douze heures par jour, il reçoit son traitement de dialyse péritonéale à la maison et un à deux traitements d’hémodialyse à Sainte-Justine.



Le bambin a également dû subir une néphrectomie bilatérale, soit l’ablation des deux reins. « Ludovic est en attente d’être inscrit sur la liste des receveurs, car il n’est pas encore assez grand pour recevoir un rein adulte. Nous espérons cependant que notre petit sera bientôt accepté et placé sur cette liste d’attente », a expliqué son papa Alex Choquet Beauchamp, sur la page Facebook de la Marche du rein. « Après la greffe, Ludovic devra prendre des médicaments, mais il pourra alors mener une vie beaucoup plus normale, semblable à celle des autres enfants qu’il côtoie à la garderie. »



Pour sa part, la grand-maman de Ludovic, Sylvie Choquet, qui est à l’origine de l’événement, se réjouit de l’appui des gens et des entreprises en date du 6 septembre. « Nous sommes très contentes des réponses que nous avons pour l’instant, autant du côté corporatif que des individus. 80 marcheurs sont inscrits pour l’instant, mais plusieurs devraient s’inscrire dans les jours à venir et aussi la journée même (NDLR : dès 9 h avec départ à 10 h), car il est possible de le faire la journée de la marche. Nous avons eu jusqu’à maintenant 12 000$ du côté corporatif et du côté des individus 18 000$ », a-t-elle souligné en enjoignant la population à suivre… le pas!



Pour en savoir plus à ce sujet ou pour prendre part à la marche, allez sur : MARCHE DU REIN 2024 – La Fondation canadienne du rein