Sécurité routière près des écoles : on vise 100%, rien de moins!

En pleine période de rentrée scolaire, la Ville de Boucherville lance un appel à la prudence afin d’assurer la sécurité des élèves lors de leurs déplacements aux abords des écoles.

En marge d’une campagne de sécurité routière intitulée « On vise 100%, rien de moins! », la Ville souhaite sensibiliser tous les usagers de la route à l’adoption de comportements plus sécuritaires près des établissements d’enseignement.



Le « syndrome de la porte » toujours présent

Plusieurs parents font le choix de conduire leur enfant à l’école en voiture et c’est en grande partie à eux que s’adresse cette campagne de sensibilisation.

«Le fameux « syndrome de la porte » affecte les parents qui croient que l’endroit le plus sécuritaire pour déposer leur enfant à l’école est celui qui se trouve le plus près de la porte d’entrée. Pour y parvenir, ils font fi des règles et de la signalisation en vigueur : virages en U, stationnements en double, etc. Bien entendu, ces agissements se font au détriment de la sécurité de tous les écoliers », mentionne la Ville dans un communiqué de presse.



Les règles d’or aux automobilistes

• Respecter la limite de vitesse, fixée à 30 km/h à Boucherville.

• Déposer les enfants aux débarcadères prévus à cet effet.

• Faire descendre les enfants du côté du trottoir.

• Respecter les zones d’immobilisation interdite.

• Éviter les manœuvres imprudentes, telles que le virage en « U » et le stationnement en double.

• Écouter les brigadiers et suivre leurs indications; le Code de la sécurité routière oblige tout citoyen à leur obéir.

• En présence de piétons, toujours s’immobiliser à l’approche d’un passage.



On vise 100 %, rien de moins!

Cette toute nouvelle campagne de sensibilisation, qui fait référence au bulletin scolaire et à la note de passage, vient souligner qu’en matière de sécurité routière aux abords des écoles, on n’a pas droit à l’erreur; la moindre faute pouvant être à l’origine d’un accident impliquant un enfant.



Dans le cadre de cette campagne, la Ville a développé un jeu-questionnaire éducatif et ludique permettant de tester ses connaissances en matière de sécurité routière près des écoles. Le test, qui prend environ deux minutes à faire, est accessible au boucherville.ca/100pourcent.



Les différentes initiatives prises par la Ville en matière de sécurité routière en zone scolaire peuvent être consultées au boucherville.ca/ecole.