Recherché par la police

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de localiser Dominic Thibault Ricks, de Beauharnois. Un mandat d’arrestation a été émis contre l’homme de 32 ans pour un bris de conditions survenu en août 2024, informe la police. «Malgré plusieurs démarches, les policiers n’ont pas réussi à le localiser. Selon certaines informations, il pourrait se trouver dans la grande région de Montréal», indique la SQ.



Description :Taille : Environ 1,80 m (5pi 11po)

Poids : Environ 77 kg (170 lb)

Cheveux : Châtains et courts

Yeux : Pairs

Particularité : tatouages «MC» sur le ventre et «I love her» sur son avant-bras gauche.



Selon la police, la dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à manches courtes foncé, des shorts à carreaux et une casquette noire.



«Toute personne qui apercevrait Dominic Thibault Ricks est priée de ne pas intervenir et communiquer immédiatement avec le 911», précise le corps policier. Toute information pouvant permettre de retrouver cet homme peut être communiquée de façon confidentielle, à la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.