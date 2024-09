Plus de 1,6 M$ pour de nouveaux services en itinérance en Montérégie

Un réinvestissement de l’ordre de 1 670 196 $ sera effectué en Montérégie pour accroître les services offerts aux personnes en situation d’itinérance.



Ce réinvestissement s’inscrit dans les sommes d’une hauteur de 7 621 539 $ annoncées vendredi matin à Rimouski par le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, et servira à développer de nouveaux lieux d’hébergement sécuritaires et de nouveaux services d’accompagnement pour ces personnes en situation de vulnérabilité.



Le détail des sommes allouées en Montérégie sera dévoilé lors d’annonces à venir au cours des prochaines semaines, a fait savoir le ministère.



« La hausse du phénomène de l’itinérance, conséquence directe d’une crise simultanée du logement, des opioïdes et du coût de la vie, en a fait un phénomène qui ne se limite plus qu’à Montréal, mais que l’on vit malheureusement dans toutes les régions du Québec, constate le ministre. Il est de notre responsabilité de travailler tous ensemble afin de développer plus de services dans ces régions où il s’agit d’un phénomène assez récent. »



Rappelons qu’en 2021, le gouvernement a annoncé le tout premier Plan d’action interministériel en itinérance, accompagné de sommes historiques de près de 280 M $ sur cinq ans. Depuis sa publication, de nombreux investissements additionnels ont été faits afin de faire face à la crise. Ceux associés au plan d’action totalisent maintenant près de 410 M $, en hausse de 70 % annuellement.