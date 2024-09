Un nouveau programme gratuit pour aider les jeunes moins favorisés de Sainte-Julie à s’épanouir

Une main tendue peut avoir des effets bénéfiques parfois bien au-delà de ce simple geste. Pour sa part, le propriétaire du SpartanFit, Pascal Déry, tend une main vers les jeunes de Sainte-Julie qui sont moins favorisés en leur offrant gratuitement de prendre part à son nouveau programme communautaire de soutien à l’activité physique, en espérant que ce geste les aidera à grandir dans tous les sens du terme.



Pascal Déry a ouvert son centre d’entraînement dans les Halles du Domaine il y a cinq ans et il avait une idée bien claire en tête dès le départ. « Je ne voulais pas juste aider les gens à faire des exercices; je voulais les aider à grandir en tant que personne. C’est comme ma vocation à moi d’une certaine façon, que SpartanFit devienne un vecteur de développement pour les gens. »



Il explique que le nouveau Programme Serpento est en fait une progression de sa mission première, soit d’amener les gens à s’épanouir et à se dépasser. Son logo, un cobra dressé, symbolise entre autres dans les arts martiaux la force intérieure que l’on veut faire jaillir. Pascal Déry espère que le Programme Serpento contribuera au développement de saines habitudes de vie chez ces jeunes, car son objectif est aussi de stimuler la formation d’outils fondamentaux, comme la résilience, la valeur de l’effort et la discipline.



La Maison de l’Entraide apporte sa collaboration au programme en évaluant de façon confidentielle chaque candidature selon les critères requis par les programmes de soutien existants de l’organisme. Par la suite, les jeunes âgés entre 7 et 15 ans qui seront acceptés obtiendront un accès de six mois sans frais aux entraînements avec obstacles OCR – Ninja Warrior offerts au centre SpartanFit de Sainte-Julie. Les candidatures peuvent être envoyées dès maintenant à la Maison de l’entraide à l’adresse : direction@maisondelentraide.com.



« Ça répond à un désir d’aider les jeunes qui vivent dans une situation précaire, que ce soit de façon temporaire ou malheureusement plus à long terme. Je veux amener une dose d’optimisme pour ces jeunes-là, explique-t-il. Je veux que le programme soit une sorte d’échappatoire à leur milieu social, pour contrevenir à leur situation moins favorable et donner un boost dans leur vie. J’espère même que ça aura un effet positif à l’école et dans d’autres sphères de leur vie. C’est un peu comme leur apporter un peu de lumière pour les aider à se développer plus positivement », conclut-il avec un large sourire.