Un autre défi pour le couple Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard

Le couple Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard doit traverser une autre épreuve de la vie. D’ici le 28 septembre prochain, ils devront avoir réussi à compléter en duo 100 séances d’entrainement physique. Ils ont commencé le 11 juin dernier et à quelques jours de l’échéance, ils sont tout près du but.

Victime d’un AVC il y a 8 ans, l’animatrice radio Josée Boudreault a su rebondir. Aujourd’hui, elle va bien et souhaite redonner à la communauté et surtout à l’Hôpital Charles-Lemoyne où elle a bénéficié de bons soins, souligne-t-elle.

En tant qu’une des porte-paroles de la Fondation de l’Hôpital Charles-Lemoyne, elle a décidé de récidiver encore cette année et de participer au Défi des générations.

Elle a relevé ce défi au cours des deux dernières années, et depuis l’an dernier, elle a embarqué son conjoint, Louis-Philippe Rivard, avec elle.

Le Défi des générations est une activité qui a pour objectif d’amasser des fonds pour la fondation de l’hôpital.

L’objectif en 2024 est de 200 000 $ et jusqu’ici, 122 121 $ ont été récoltés.

À leur échelle, le couple de Boucherville s’est fixé un objectif de 2 000 $.

«On est rendus à 1 400 $ et on est vraiment confiants de l’atteindre et même de le dépasser», confie Louis-Philippe Rivard.

Pour Josée Boudreault, le défi est relativement facile à réaliser, car elle a toujours régulièrement pratiqué le sport et même très souvent. Mais pour Louis-Philippe, il semble que ce soit un peu plus ardu.

«Mon chum essaie des choses et finalement n’aime pas ça et n’a pas le temps. Mais là, il est super bon et il n’arrête pas. Je suis vraiment fière de lui», confie-t-elle à Gravité.

Les porte-paroles rappellent que, comme l’ensemble du système de santé, l’établissement hospitalier doit composer avec une baisse de personnel, de lits, et de temps opératoire, ainsi que des listes d’attente qui s’allongent partout.

La générosité des participants au Défi 2024 fait donc une différence pour des patients en attente d’une chirurgie, des familles inquiètes et le personnel soignant.

Pour faire un don, il suffit d’aller sur le site Web du Défi des générations.