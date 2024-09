Sainte-Julie veut répondre aux défis du vieillissement de sa population

La population de la ville de Sainte-Julie est relativement jeune si on la compare à l’ensemble du Québec, mais une tendance sur 10 ans indique que le pourcentage des citoyens de plus de 65 ans ne cesse de grimper. Ce constat a amené la Ville à bonifier les mesures spécifiquement à leur intention et c’est à la suite de ces actions que Sainte-Julie a pu obtenir à nouveau son titre de Municipalité amie des aînés.



Lors du recensement de 2021, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 20,6 % de la population totale du Québec, comparativement à 18 % à Sainte-Julie. Toutefois, il est important de noter que, de 2011 à 2021, le pourcentage de Julievillois de 65 ans et plus a presque doublé en seulement 10 ans, passant de 10,4 % à 18 %, une tendance qui est due entre autres à la venue des Résidences Soleil – Manoir Sainte-Julie (500 unités) et du complexe Vast (375 unités).



Dans son plan d’action 2023-2026 de la politique Municipalité amie des aînés, la Ville a tenu compte de cette réalité afin de répondre aux défis du vieillissement de sa population. À travers ce plan, la Ville s’est donnée comme objectif d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes aînées, en plus d’encourager la participation active des aînés dans les processus décisionnels et de soutenir leur désir de demeurer dans leur foyer.



Ces actions ont permis à Sainte-Julie d’obtenir à nouveau le titre de Municipalité amie des aînés pour la période couverte par son plan d’action 2023-2026. Pour l’année 2024, la Ville entend entre autres développer des partenariats avec les résidences privées pour aînés du territoire; soutenir les initiatives communautaires en matière de transport et de transport médical; bonifier l’offre d’activité physique répondant à tous les profils.



Sainte-Julie veut aussi poursuivre la mise aux normes du centre communautaire qui accueille une majorité d’activités, en plus de développer une stratégie de communication qui leur est spécifique.