Risques d’incendies: rappel de cuisinières électriques

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie a informé la population qu’un rappel est en cours pour plusieurs cuisinières électriques encastrables de la marque Samsung en raison d’un risque d’incendie.



Sur le site du gouvernement du Canada, dans la section Rappel et avis de sécurité, on explique que les adultes, enfants et animaux de compagnie peuvent accidentellement activer les boutons à l’avant sur les cuisinières, ce qui présente un risque d’incendie. En date du 28 août 2024, l’entreprise Samsung avait reçu 57 rapports relativement à des incidents au Canada et 7 rapports de blessures.



Il est notamment précisé que les consommateurs utilisant les cuisinières rappelées sans verrouillage ou couverture des boutons doivent veiller à ce que les enfants et les animaux domestiques soient tenus éloignés des boutons et de ne pas laisser d’objets sur la cuisinière lorsqu’elle n’est pas utilisée. On ajoute qu’il est préférable de vérifier que les boutons soient éteints avant de quitter la maison ou d’aller dormir.



Les personnes ayant les produits visés par l’appel doivent contacter Samsung Canada pour recevoir un ensemble gratuit de loquets ou de couvercles à boutons compatibles avec leur modèle de cuisinière électrique encastrable à installer.

Pour plus d’information et pour connaître les modèles touchés par le rappel, il suffit de consulter le site Web https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/cuisinieres-electriques-encastrables-samsung-rappelees-en-raison-risque-incendie?fbclid=IwY2xjawFETfxleHRuA2FlbQIxMAABHax1iKHf3T29RTIqo_iv39GQjNSI-JkbbUatN8_4uXrmzNgl9ux5WbgVVg_aem_C3zrvdSMx_tXM-zG37hNqA