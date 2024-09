Cravates recherchées pour la création d’une œuvre d’art

L’artiste Carole Simard-Laflamme sollicite la gent masculine, recueillant actuellement un maximum de cravates, qui seront la matière première de sa prochaine œuvre d’art, Babel.



«Un projet qui s’inscrit dans l’histoire de l’humanité. La tour de BABEL. Une participation communautaire. Un lien entre les arts et la collectivité. Une matière humaine, une cueillette de cravates, symbole du pouvoir des hommes, décrit-elle, à propos de son œuvre à venir. Des témoignages qui raconteront des moments personnels de l’attachement à la cravate.»



La cueillette de cravates s’effectue auprès des hommes de tous les milieux – elle a interpelé des clubs sociaux, des hommes d’affaires, des élus – et vise aussi à illustrer la diversité culturelle. «Des témoignages recelant leur mémoire seront de plus une matière pour documenter les vidéos et l’animation autour de l’événement», explique Mme Simard-Laflamme.



Une contribution libre pour les donateurs est aussi recommandée, «histoire de responsabiliser, impliquer les hommes et de sensibiliser la collectivité de la valeur monétaire de production d’une œuvre d’art».



L’artiste évoque la portée sociale et sociétale de son œuvre gravitant autour de cet objet de mode qui est «signe indiscutable de la sophistication, de l’élégance et du professionnalisme».



Babel sera constituée de cravates récupérées et de feuilles d’or et d’argent, transformées par collage, tressage et plastification. L’œuvre prendra la forme de sept demi-cercles s’emboîtant de bas en haut, d’une hauteur totale de huit mètres.



«Une immense spirale dense et trouée, incrustée de feuilles d’argent, montant du sol au plus haut, terminée par des doubles spirales, fractales, en or. De l’argent à l’or, symbole de la puissance. De la terre au sol, symbole de l’élévation, du pouvoir. De la matière-mémoires d’homme : les cravates récupérées, la trace de vie de ceux qui les ont portées», résume Mme Simard-Laflamme.



Vie de création



Ce projet occupe une place particulière dans le parcours artistique de Carole Simard-Laflamme, constituant la fin d’une vie de création et la synthèse de son travail abordant l’histoire, l’architecture, le vêtement et les habitudes. La récupération et les cueillettes de vêtements auprès de diverses cultures ont souvent fait partie de sa démarche.



Son œuvre La Robe-Cathédrale avait été exposée à la Cocathédrale Saint-Antine-de-Padoue de Longueuil, en 2017. Elle était constituée de «restants» de morceaux de vêtements qu’avait recueillis Mme Simard-Laflamme pour son œuvre précédente, La Robe des nations.



La Robe-Cathédrale continue d’ailleurs de sillonner le monde et sera présentée de septembre à décembre à Guimaraes au Portugal, dans le cadre de Contextile 2024, organisé par la Biennale du lin de Portneuf.

La remise des cravates doit se faire par la poste au 93, rue L’espérance à Saint-Lambert, à la Fromagerie de Saint-Lambert, ou directement à l’atelier de l’artiste.



Rens. : carolesimardlaflamme.net, simardlaflamme@gmail.com