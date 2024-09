Centre des femmes Entre Ailes Sainte-Julie: une aide financière pour le projet Accessibilité pour Elles

Le Centre des femmes Entre Ailes à Sainte-Julie a obtenu récemment une aide financière de 13 000$ de la part de la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, afin de soutenir son projet d’aménagement pour les femmes à mobilité réduite, Accessibilité pour Elles.



« Nous croyons fermement que chaque femme mérite un lieu, un espace où elle se sent valorisée, respectée et soutenue dans ses aspirations et ses défis, a expliqué à cette occasion la directrice générale de l’organisme, Sylvie R. Langlais. Notre priorité actuelle vise l’accessibilité universelle, en garantissant que nos installations soient sécuritaires et accueillantes à toutes les femmes. (…) Nous sommes convaincues que ce projet contribuera non seulement à renforcer les liens dans notre communauté, mais aussi à promouvoir l’inclusion et la diversité au sein de notre société. »



Mme Langlais a précisé que cette somme contribuera à financer une partie de l’aménagement du Centre pour le rendre plus convivial, accessible et polyvalent pour l’ensemble des services, rassemblements et activités. Elle a ajouté qu’Entre Ailes invite toutes les femmes intéressées à s’inscrire à sa programmation automnale, qui offre une gamme d’activités et d’ateliers conçus pour favoriser l’autonomie, le bien-être et l’entraide. Pour plus d’information, consulter leur page Facebook.



Suzanne Roy a souligné pour sa part que le montant total de 13 000$ provient des budgets discrétionnaires, avec une contribution de 5 000$ de la part de Suzanne Roy, de 2 000$ de Christian Dubé, de 1 800$ d’Éric Girard, de 1 000$ de la part du Premier ministre François Legault, de 1 000$ de la ministre Sonia Lebel, de 1 000$ de la part de Simon-Jolin-Barette, de 500$ de la part de Martine Biron, de 500$ de Chantal Rouleau et de 200 $ de la part de Nathalie Roy.