Rejets d’eaux usées à Longueuil: près de 99 % du débit autorisé atteint

En juin dernier, la Direction de la gestion des eaux de Longueuil a avisé l’administration municipale que les rejets d’eaux usées avaient atteint 98,7 % du débit de rejet autorisé en 2023 et a invité la Ville à prendre les mesures qui s’imposent.



La Direction de gestion des eaux indique que le débit moyen journalier en eaux usées a été établi à 207 323 m³/jour pour l’année 2023 soit une augmentation de 9,5 % par rapport à l’année 2022.

Données à l’appui, on note une augmentation d’année en année principalement attribuable à la la quantité de pluie tombée.

«L’année 2023 a été influencée par de nombreux événements pluvieux intenses, ce qui s’est traduit par une augmentation des débits mesurés à l’entrée du Centre d’épuration de la rive-sud CERS», peut-on lire.

Pour la ville de Longueuil, le débit moyen journalier en eaux usées de l’année 2023 représente 98,7 % du débit de rejet autorisé.

En vertu du règlement, en cas de dépassement du débit maximal autorisé, la Ville doit compenser son débit excédentaire dans les 3 ans suivant la réception du rapport en effectuant des travaux d’amélioration sur son réseau d’égout de compétence locale (réduction des eaux parasites), en concluant une entente avec une autre Ville desservie par le CERS pour utiliser sa capacité résiduelle et en mettant en place des mesures visant à réduire les rejets d’eaux usées par ses citoyens.

Eau potable

Du côté de la consommation d’eau potable, les nouvelles sont plus encourageantes.

On note une consommation plus importante en 2021 résultant d’une année très chaude et sèche. Pour l’année 2023, le pourcentage d’utilisation de la consommation maximale autorisée est de 88,4 %.

La consommation maximale journalière de l’année 2023 a été établie à 210 167 m³/jour, soit une très faible augmentation (0,4 %) par rapport à l’année 2022.