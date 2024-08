Récupérer la chaleur pour la redistribuer: un autre projet de transition énergétique à Varennes

La Ville de Varennes participe présentement à un projet pilote soutenu par le gouvernement du Québec qui a pour but d’étudier la faisabilité de récupérer la chaleur produite par deux entreprises sur son territoire afin de la réinjecter dans un réseau pour chauffer d’autres installations.



En entrevue avec le journal La Relève, le maire de Varennes Martin Damphousse a rappelé dans sa mise en contexte que le gouvernement du Québec veut atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et, pour y arriver, il s’est engagé dans un processus de transition énergétique.



Afin de décarboner le Québec et limiter le réchauffement climatique, le maire a souligné qu’il faut remplacer les sources d’énergies polluantes et miser sur des sources d’énergie propres et renouvelables, comme l’hydroélectricité, l’éolien ou le solaire. Cet objectif doit compter sur tous les acteurs de la société pour être atteint, y compris les citoyens et les municipalités.



Dans cette optique, la Ville multiplie les façons d’évoluer vers la transition énergétique comme, entre autres, la géothermie ainsi que la biométhanisation, et l’un des moyens pour y arriver est à l’étude. Varennes analyse présentement deux entreprises situées sur son territoire et veut voir comment il serait possible de capter ces surplus de chaleur et les redistribuer. « Ces boucles de chaleur sont très populaires en Europe, où le coût de l’énergie est plus cher qu’ici. Certaines entreprises sont de très importants générateurs de chaleur et près de 50 % de cette chaleur est dispersée dans l’air; elle est perdue », a expliqué M. Damphousse.



« Le gouvernement du Québec subventionne jusqu’à 75 %, soit une somme de 70 735 $, pour les deux études qui sont menées par deux firmes mandatées par la Ville, c’est-à-dire Atis Énergie et Studio-21. Les deux secteurs visés sont celui de l’usine de Greenfield Global (NDLR : plus au nord du territoire) et le centre de données au bout du boulevard Lionel-Boulet (plus au sud) qui utilise énormément d’équipements informatiques et qui doit être climatisé. »



Il souligne que ces études aideraient à voir comment cette chaleur pourrait être captée puis réutilisée. Dans un premier temps, il y a fort à parier que ces redistributions de chaleur pourraient bénéficier aux entreprises adjacentes, possiblement par des tunnels souterrains, mais ces mesures peuvent être coûteuses et moins efficaces quand la distance à parcourir est grande. « Ultimement, on aimerait utiliser cette chaleur au bénéfice des quartiers résidentiels, mais on verra. L’étude devrait être prête d’ici la fin de l’année et on a très hâte d’aller de l’avant », de conclure le maire.











Des projets novateurs à Varennes



Lancés au cours des 15 dernières années, les nombreux projets novateurs de Varennes ont métamorphosé le paysage énergétique. Par exemple, la construction d’un des plus importants centres de traitement par biométhanisation, qui regroupe trois MRC de l’est de la Couronne Sud et dessert plus de 750 000 personnes, dont l’agglomération de Longueuil, permet de traiter les matières organiques afin de produire du gaz naturel renouvelable et de diminuer les quantités envoyées à l’enfouissement. Autre réalisation, la bioraffinerie Recyclage Carbone Varennes. Avec la technologie d’Enerkem, cette usine convertira des déchets de biomasse forestière et de déchets non recyclables en méthanol bio et circulaire.

(Source : Espace Varennes juillet 2024)