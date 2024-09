Promener un alpaga à Varennes

Nul besoin d’aller au Pérou pour faire une balade avec un ou même plusieurs alpagas. Plusieurs fermes au Québec offrent cette activité, mais ici, il suffit juste d’aller à la cabane à sucre pour vivre cette expérience. À quelques minutes de la maison, on peut se promener dans les sentiers d’une érablière avec des alpagas et même les câliner. Et c’est à Varennes.

«Ce sont mes gros toutous», dit affectueusement Serge Julien. Il a 12 alpagas et chacun a été baptisé.

Ce Bouchervillois à la retraite a adopté ses deux premiers alpagas il y a quatre ans. Il les élève sur sa terre, à Varennes.

«Je suis un gars de nature et je suis en amour avec les animaux. J’ai vu sur Internet une annonce d’alpagas à vendre. Je suis allé les voir et j’ai craqué. J’en ai acheté deux et les autres ont suivi. Et même que quelques bébés sont nés à l’érablière», raconte-t-il.

Depuis l’automne dernier, il offre des promenades avec les jolies bêtes en laisse. Elles durent de 60 à 75 minutes.

«Mon projet de cabane à sucre propose des randonnées en plein air à pied, ou en raquette l’hiver, et avec des alpagas.»

«Le sentier nous mène à mon petit vignoble où je cultive trois cépages; la Petite perle, le Frontenac, et le Marquette.

On revient à l’enclos, et là, les visiteurs peuvent nourrir les animaux et s’amuser avec eux», précise-t-il.

En saison, on peut même manger de la tire sur la neige.

Chez Alpagas Varennes, on peut aussi se procurer des produits issus de la laine d’alpagas à la boutique.

Pour une visite, il faut réserver au 438 496-0181. Les enfants adoreront.