Le développement du parc de la Commune à Varennes fait réagir

« Cool! », « Nonnn! », « Bravo! », « Béton? »… Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présentation du plan directeur qui guidera le développement du parc de la Commune au cours des dix prochaines années a suscité bien des commentaires de la part des citoyens sur la page Facebook de la Ville.



Rappelons à ce sujet que ce plan, élaboré à la suite d’un sondage réalisé en 2022, inclut entre autres des propositions de plage urbaine, des zones d’ombre, un sentier pédestre exclusif et une fontaine d’eau potable. La première phase, centrée sur la plaine des vents, devrait débuter bientôt avec des projets qui seront dévoilés cet automne en vue du budget 2025.



Plus de 200 commentaires ont été écrits sur la page Facebook, dont Julie LaSalle qui a mentionné d’entrée de jeu : « Pourquoi pas le laisser tel quel, ce parc est magnifique! À force d’ajouter du béton et plein de patentes nous perdrons le cachet de cet endroit! ». Plusieurs citoyens ont renchéri dans ce sens avec des commentaires similaires, dont celui de Marc Forget : « Oui préservons le vert! Svp pas trop de pierre, béton et ciment! En fait, le moins possible! »



Plusieurs Varennois espèrent que l’endroit contiendra encore plus d’arbres et de zones pour se rafraîchir. « Avec les chaleurs, le soleil et le manque d’ombre, nous mettons une croix sur le parc de la Commune presque tout l’été avec les enfants même si nous l’adorons. Nous répétons sans cesse que des points d’ombre et des jeux d’eau ou espace pour se rafraîchir est ce qu’il manque à ce parc. Bien hâte de voir l’évolution du parc », a plaidé pour sa part Samanta Langlois.



D’autres citoyens se désolent qu’il n’y ait pas vraiment de plage avec accès à l’eau, mais la Ville a rappelé dans ses commentaires qu’il ne lui est pas possible de faire des aménagements en bordure du fleuve.



Une marina et des restaurants?



De son côté, Maxime Rémillard a fait valoir : « Tant qu’à investir dans ce beau parc qui est en bordure du majestueux Saint-Laurent, ça serait peut-être le bon temps d’avoir une belle marina. De Valleyfield à Sorel, Varennes est la seule ville qui n’a pas de quai pour servir les citoyens. (…) À mon avis une belle marina est un projet stratégique. De plus, pour une raison de sécurité, cela éliminerait les va-et-vient de la mise à l’eau qui est situé en plein cœur de ce merveilleux parc. »



Pour Alain Paul-hus : « Il manque des restaurants dans le parc aussi », un commentaire appuyé par Mathieu Drolet qui précise : « C’est l’élément le plus demandé dans le sondage inclut dans leur plan directeur ». Pour sa part, Claire Tremblay, s’y est opposé : « Personnellement je n’en souhaite pas. Les déchets, les mouettes, et il n’y en a pas un qui répondrait aux attentes des gens. »



Finalement, Nickolas Aubin-Brushey, a affirmé : « Un projet de cette envergure mériterait que la population soit consultée via référendum ou via la prochaine municipale. »