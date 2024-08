Consultation publique du BAPE sur le projet de valorisation des matières dangereuses résiduelles à Contrecœur

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a reçu le mandat de tenir une enquête et une audience publique sur le projet de valorisation des matières dangereuses résiduelles à Contrecœur par l’entreprise Triumvirate Environnemental.



Ce mandat débutera le 23 septembre et aura une durée maximale de quatre mois. La commission d’enquête sera composée de Jacques Bénard et de Pierre Magnan, qui agira à titre de président.



Le projet est estimé à 13,2 M$ et la valorisation des matières dangereuses résiduelles serait effectuée à l’aide d’un procédé de récupération des substances organiques appelé désorption thermique anaérobie, un procédé qui est inexistant au Québec, mais utilisé ailleurs dans le monde, a fait savoir le BAPE.



L’étude d’impact sur l’environnement réalisée par Triumvirate Environnemental indiquerait que les substances organiques liquides récupérées à la fin du procédé pourraient être réutilisées comme combustibles ou recyclées dans des procédés de raffinage. On y mentionne également que les matières résiduelles solides riches en carbone et les résidus métalliques ne seraient plus considérés comme dangereux et pourraient être expédiés vers un site d’enfouissement ou de recyclage.



Toutefois, il faut savoir que le projet de l’entreprise située sur la montée de la Pomme d’Or pourrait avoir des impacts notamment sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour minimiser ces impacts, Triumvirate Environmental a prévu différentes mesures, dont l’installation de filtres au charbon sur les évents des réservoirs d’entreposage ainsi qu’un oxydateur thermique sur l’unité de récupération des vapeurs, de même qu’un dépoussiéreur à la sortie du convoyeur.



La documentation à ce sujet est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ainsi que dans le site Web du BAPE.

https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/valorisation_matieresdangereusesresiduelles_contrecoeur/