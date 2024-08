Calmos!: un thème amusant pour une campagne des plus sérieuses à Varennes

Si le thème diffusé dans le cadre de la nouvelle campagne de sécurité publique à la Ville de Varennes, Calmos!, fait sourire, il n’en reste pas moins que le message véhiculé à l’occasion de la rentrée scolaire est des plus sérieux.



Le 26 août, le conseil municipal a lancé cette campagne en compagnie notamment de représentants de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent et de la mascotte de la ville, Bourrasque, qui est au cœur de cette initiative adaptée aux différents enjeux de sécurité tout au long de l’année.



« On le sait, à chaque fois que Bourrasque est présent dans un événement ou dans les écoles, il est magnétique et efficace aussi, donc c’était clair pour nous de l’utiliser comme porte-étendard de cette campagne », a expliqué le maire Martin Damphousse, qui a remercié ses collègues élues, Brigitte Collin, présidente du Comité de sécurité publique, et Geneviève Labrecque, vice-présidente. Il a précisé que l’expression familière Calmos! signale avec bienveillance l’importance de garder son calme en tout temps pour la sécurité de tous.



Cette campagne d’une durée de 16 mois abordera différents enjeux de sécurité, allant de la sécurité en zone scolaire, la sécurité des piétons, la prudence le soir de l’Halloween ainsi que la vigilance en conditions hivernales.