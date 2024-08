Une personne-ressource en francisation pour les nouveaux arrivants à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a récemment accueilli à la bibliothèque municipale une personne-ressource en francisation afin d’aider à l’intégration des nouveaux arrivants.



La chargée de projet aura pour mandat de mettre en place un programme pour répondre aux besoins de francisation des nouveaux arrivants. De façon plus précise, elle collaborera étroitement avec les organismes locaux afin de développer et d’animer des ateliers de discussion et des activités liées à la francisation à la bibliothèque.



Ce nouveau service est rendu possible grâce à l’initiative Fous du français de l’Union des municipalités du Québec, qui vise à promouvoir et valoriser la langue française. « Cette nouvelle ressource en francisation à notre bibliothèque municipale nous permettra de mieux soutenir les nouveaux arrivants. Ce projet renforcera l’accueil et l’intégration des nouveaux citoyens et des minorités ethnoculturelles, contribuant ainsi à créer une communauté encore plus solidaire », a précisé par voie de communiqué le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.