Stradivarius BaRock Symphonique: concert déplacé au stationnement de l’école secondaire de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a fait savoir qu’en raison des pluies survenues durant la nuit du 27 août, le concert Stradivarius BaRock Symphonique, dirigé par Alexandre Da Costa et interprété par 11 musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Québec, sera déplacé.



Le concert du 28 août à 19 h était initialement prévu au parc Edmour-J.-Harvey, mais il se tiendra désormais dans le stationnement de l’école secondaire du Grand-Coteau, située au 2020, rue Borduas à Sainte-Julie.



Pour l’occasion, les citoyens sont invités à apporter leur chaise. Il est à noter que le transport en autobus sera gratuit à partir du stationnement incitatif. Il suffit de prendre la ligne d’autobus 5, en direction du 2020, rue Borduas. Pour plus d’information, consulter le site Web d’Exo pour connaître les horaires et les arrêts au https://exo.quebec/fr/planifier-trajet.



Dans le cadre de cette série de concerts, le chef propose un voyage dans le temps qui marie la musique classique, le rock, le jazz et l’électro-pop d’aujourd’hui. Avec son orchestre et son Stradivarius Deveault 1701, il convie donc les spectateurs à une expérience sensorielle qui revisite la musique de grands compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV.