Rassemblement des familles Lussier: un grand voyage dans le temps à Varennes

Un grand rassemblement de la famille Lussier a réuni près de 230 participants les 10 et 11 août au vignoble Domaine du fleuve à Varennes et ils ont notamment assister à une reconstitution du mariage de l’ancêtre Jacques Lussier et sa promise, Catherine Clerice, une fille du Roy.



L’événement a eu lieu à Varennes, car leur ancêtre commun, Jacques Lussier, est l’un des 22 pionniers fondateurs de la ville de Varennes. Le tout était organisé principalement par Marcel Lussier, ancien député et président de l’Association des familles Lussier qui regroupe plus de 1 000 membres actifs.



Les participants sont venus en grand nombre et certains provenaient même des États-Unis pour l’occasion. Il y avait au programme le 10 août un tour guidé en autocar des lieux ancestraux, une croisière sur le fleuve pour visiter des endroits habités par des ancêtres de la famille Lussier. Sous un dôme mis en place pour l’événement, Marcel Lussier a aussi dévoilé des éléments inédits sur l’histoire de l’ancêtre Jacques Lussier et il en a profité pour présenter le livre La famille parisienne et varennoise de Jacques Lhuissier/Lussier, dont le lancement officiel aura lieu au courant du mois de septembre.



En soirée, les participants ont pu prendre part à un souper gastronomique et un spectacle animé par Guylaine Guay, mettant en scène Marjo et Breen Leboeuf, ainsi que deux artistes de la relève, Emmanuelle et son band et la jeune varennoise Megan Lebel.



Le dimanche, trois conférences étaient au programme : La contribution des pionniers de la ville de Paris au peuplement du Canada (1617-1850), par Marcel Fournier; 400 ans d’histoire seigneuriale au Québec (1624-2024) par Benoit Grenier : et Rapport sur les fouilles archéologiques à l’île à L’Huissier, par Violette Vidal et Gina Vincelli. En après-midi, une reconstitution du mariage de l’ancêtre Jacques Lussier et sa promise, Catherine Clerice, une fille du Roy, a permis à l’auditoire d’en apprendre davantage sur ce pan de leur histoire.



Ce fut donc un voyage dans le temps des plus mémorables pour les participants de ce grand rassemblement.