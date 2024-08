Activités communautaires du 27 août

VENEZ CHANTER AVEC NOUS

La chorale Les Myosotis tiendra deux répétitions ouvertes les 10 et 17 septembre au Centre communautaire St-Robert, 701, rue Duhamel, Longueuil. Tous ceux qui sont intéressés à vivre l’expérience de chanter en groupe sont les bienvenus. Sous la direction de Lorraine Gariépy, le chœur à quatre voix mixtes répète le mardi matin de 9h30 à midi. Pour information : Lise Vincent, 450 468-1731.

MAISON VIVRE

Située à Saint-Hubert, cette ressource d’intervention est dédiée aux hommes et aux femmes aux prises avec la dépression. Pour plus d’information ou pour obtenir de l’aide, contactez-nous au 450 465-0264.

LA MAISON DES ARTS

La Maison des Arts vous présente sa toute nouvelle programmation de cours en arts visuels pour la session qui débutera le 23 septembre prochain

Nos cours sont accessibles à tous, adultes et enfants, à des prix abordables, et pour tous les niveaux (débutant, intermédiaire et avancé). Les cours donnés dans notre local à St-Lambert par des professeurs expérimentés couvrent le dessin, la peinture acrylique ou à l’huile, le pastel, l’aquarelle, etc. À noter que plusieurs nouveaux cours sont au programme.

Réservez votre place en vous inscrivant en ligne avant le 20 septembre sur notre site: https://maisondesartsrivesud.org en cliquant sur Boutique, Facebook : La Maison des arts Rive-Sud, Courriel: info@maisondesartsrivesud.org