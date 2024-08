91 00$ pour protéger la Basilique à Varennes

La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a annoncé le 26 août qu’une somme de 91 000$ sera versée pour la restauration de la Basilique Sainte-Anne à Varennes.



« La Basilique Sainte-Anne est bien plus qu’un édifice sacré ; elle incarne l’histoire de notre communauté et demeure un lieu de recueillement pour de nombreuses générations. Cette aide financière renforce notre détermination à veiller sur ce trésor architectural, assurant ainsi sa pérennité pour les générations futures », a mentionné par voie de communiqué Mario Desrosiers, prêtre, curé de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville et recteur de la Basilique.



« Grâce à ce soutien du ministère de la Culture et des Communications, la Basilique Sainte-Anne à Varennes continuera de rayonner comme un lieu emblématique de notre région », a déclaré pour sa part Mme Roy.