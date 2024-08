Subvention des produits d’hygiène féminine réutilisables : changer les mentalités

Pour réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement et favoriser l’utilisation de produits écologiques, la Ville de Boucherville offre une aide financière pour l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables. Ce programme d’aide écolo et écono ouvre ainsi la porte à un changement dans les habitudes de consommation de la gent féminine.

Depuis sa mise sur pied en 2021, 724 demandes de remboursement ont été adressées à la Ville.

En 2021, 205 demandes d’aide financière ont été faites; 214 en 2022; 187 en 2023; et 118 en date du 15 août 2024.

L’enveloppe budgétaire annuelle varie entre 13 000 $ et 13 500$, selon le nombre de requêtes.

Bien que le nombre de demandes ne soit pas encore très élevé, la Ville de Boucherville est d’avis que la société évolue tranquillement vers l’adoption de produits d’hygiène féminine réutilisables.

«Dans ce contexte, nous considérons que le taux de participation au programme est satisfaisant et qu’il répond bien aux besoins de celles qui choisissent d’adopter des produits réutilisables», commente la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Les données démographiques indiquent qu’à Boucherville, il y a environ 14 613 femmes âgées entre 15 et 64 ans.

«Le programme cible une population féminine restreinte. Ainsi, les 205 demandes en 2021 représentent une participation de 1,4 % des femmes éligibles entre 15 et 64 ans. Ce taux est tout à fait respectable», estime Mme Lavigne.

«La légère baisse du nombre de demandes entre 2021 et 2023 peut s’expliquer par la durée de vie des produits d’hygiène féminine réutilisables», précise-t-elle.



Mode zéro déchets

Les coupes menstruelles, les culottes menstruelles et les applicateurs de tampons réutilisables font partie de la liste des produits remboursables ainsi que les tissus et les honoraires de couture pour la confection de serviettes hygiéniques, protège-dessous réutilisables et pochettes de transport pour les produits d’hygiène féminine durables.

L’aide financière correspond à 50 % du coût d’achat des produits admissibles, jusqu’à concurrence de 100 $ par citoyenne, taxes incluses.

De plus, afin d’aider et de soutenir les commerces locaux, la Ville a bonifié l’aide à 75 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $, lorsque les produits sont achetés dans un commerce de Boucherville.

La MRC Marguerite d’Youville offre également des subventions qui correspondent à 50 % du coût d’achat jusqu’à concurrence de 100 $ par demande.

Mentionnons qu’une femme utilise en moyenne entre 10 000 et 15 000 tampons ou serviettes hygiéniques au cours de sa vie.

