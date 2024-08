Six chantiers de transport à surveiller cet automne sur la Rive-Sud

De nombreux chantiers seront poursuivis au cours de l’automne dans la région montréalaise. Voici six d’entre eux qui vont affecter les déplacements sur la Rive-Sud.



Tunnel



La réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine continue cet automne, alors que l’ouverture des deux tubes n’est pas prévue avant 2026, au minimum. Des fermetures complètes sont également prévues de façon ponctuelle.



Autoroute 20 (Sainte-Julie/Beloeil)



L’aménagement d’une voie réservée entre Sainte-Julie et Beloeil occasionne des fermetures occasionnelles d’une direction de l’autoroute 20 avec circulation à contresens de soir et de nuit sur la chaussée opposée. Ces travaux sont prévus jusqu’en novembre.



Échangeur 15/930 (Candiac)



Les travaux de réparation du pont d’étagement de l’autoroute 930 se poursuivent au cours des prochains mois, et sont prévus jusqu’en décembre. La bretelle menant de l’autoroute 15 en direction sud à l’autoroute 930 en direction est, ainsi que la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction nord à l’autoroute 930 en direction ouest sont complètement fermées.



Pont de l’Île-aux-Tourtes



Les travaux de maintien du pont actuel et de la construction du nouveau pont – qui devrait être livré à la fin 2026 – continuent à l’automne. Des fermetures de l’autoroute 40 incluant le pont de l’Île-aux-Tourtes sont à prévoir quelques fins de semaine d’ici la fin de l’automne, dont celles du 6 au 9 septembre et du 20 au 23 septembre.



Sinon, trois voies demeureront disponibles, dont deux dans le sens de l’achalandage aux périodes de pointe. La réouverture de voies de circulation supplémentaires est envisagée d’ici la fin de l’année sur le pont actuel.



Échangeur 10 et 20 (Brossard)



Le remplacement d’une structure de supersignalisation forcera la fermeture de la bretelle d’accès, notamment en provenance du pont Samuel-De Champlain et de l’autoroute 10, menant du boulevard Marie-Victorin à l’autoroute 20/route 132 en direction est, durant environ deux semaines en septembre.



Pont Mercier



Des travaux de maintien sur le pont Honoré-Mercier affecteront la circulation durant plusieurs nuits et fins de semaine, où la circulation se fera à contresens, une voie par direction.