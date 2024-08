Soccer: direction les États-Unis à seulement 15 ans

Une passion pour un sport peut nous faire vivre des émotions fortes ou nous amener sur des chemins que l’on n’aurait pas imaginés il y a peu, et c’est en plein ce que réalise la gardienne de but du Spatial de Saint-Hubert, Justine Loranger.



En finale du nouveau Championnat du programme de développement des joueurs (PDJ) qui se déroulait à Edmonton, en Alberta, du 14 au 18 août, elle a aidé ses coéquipières à atteindre la prolongation grâce à ses arrêts clés. Lors de ce moment décisif de la Coupe U-15 PDJ, la Bouchervilloise a réalisé le premier arrêt contre l’AS Laval, ce qui a semblé ébranler ses adversaires qui n’ont pas réussi à cadrer les autres tirs, pavant la voie vers ce premier Championnat canadien.



C’est avec la satisfaction d’avoir été choisie Joueuse du match ultime que Justine Loranger se prépare maintenant à s’envoler vers la Brewster Academy dans le New Hampshire aux États-Unis, où elle a décroché une bourse d’études afin de progresser sur les plans sportif et académique.



« C’est excitant! Ce n’est pas tout le monde qui peut vivre ça et c’est un privilège pour moi, a déclaré à l’autre bout du fil la jeune sportive. C’est une nouvelle vie qui commence pour moi, avec de nouveaux amis et une nouvelle école. C’est sûr aussi que je ressens un peu de stress, car je ne suis pas totalement bilingue. »



« J’ai quatre ans pour décrocher une bourse d’une université aux États-Unis et je souhaite obtenir un Scholarship complet. Ensuite, j’aimerais vraiment beaucoup jouer sur l’équipe nationale, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, mais on va y aller une étape à la fois », a lancé l’athlète avant de faire ses bagages.