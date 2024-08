Direction Brésil pour le Julievillois Louis-Félix Deschamps

À seulement 18 ans, Louis-Félix Deschamps en est déjà à son deuxième voyage en Amérique du Sud pour prendre part aux Championnats panaméricains de karaté qui, cette fois, se déroulent à Sao Paulo au Brésil avec, dans sa valise, plein d’espoir et un objectif bien précis.



En début d’année, le Julievillois a « affronté » un adversaire redoutable : le changement de catégorie chez les U-21, ce qui veut dire que ses adversaires sont souvent plus grands, plus lourds et plus forts que lui… « C’est un défi supplémentaire parce qu’ils ont aussi plus d’expérience en combat. Et ils ont les bras plus longs, ce qui est un avantage pour me frapper », a-t-il analysé.



« Pour contrer ce problème, je me suis souvent entraîné contre des adultes et j’ai aussi adapté mon style. Je me suis dit que, s’ils sont plus lourds, ça veut dire qu’ils sont souvent un peu plus lents, alors j’ai misé sur ma vitesse et j’ai pu gagner progressivement des combats au fur et à mesure que l’année avançait », a ajouté l’athlète.



Grâce à ces ajustements, il a pu bien performer lors des Championnats nationaux de karaté qui se déroulaient à Laval. Il a décroché la deuxième place en Combat chez les moins de 84 kilos et aussi en Kata, une discipline plus technique, ce qui lui a permis de se qualifier pour les Panaméricains.



Louis-Félix nous a expliqué qu’il a un objectif clair en tête pour cette importante compétition. « Il n’y a jamais personne de l’école Kazoku Karaté de Sainte-Julie qui a franchi le premier tour lors des Championnats panaméricains et moi je veux être le premier à passer au deuxième tour! »