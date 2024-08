Postes à combler: le Centre de services scolaire des Patriotes estime avoir un «bilan favorable»

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a mentionné qu’en date du 15 août, il restait encore quelque 5 700 enseignants à recruter, dont 1 510 en Montérégie, un manque qui est 33 % moindre que celui de la rentrée précédente.



Pour sa part, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) estime avoir un « bilan favorable » à ce chapitre en date du 16 août, car 64 postes restent à être comblés, dont 26 à temps plein et 38 à temps partiel sur les 3 890 enseignants qu’on y compte.



Ces résultats s’expliqueraient par le fait que le CSSP a tenu dans les derniers mois des séances d’affection du personnel enseignant et elles ont permis de pourvoir l’ensemble des postes enseignants disponibles au début du mois de juillet. En ce qui concerne le personnel de soutien, 139 postes restent à pourvoir et cela s’expliquerait par l’augmentation significative des besoins due à l’ajout des aides à la classe. Afin de combler ces portes, une offensive de recrutement est en cours.



Du côté des professionnels, il ne reste que 3 postes à pourvoir parmi les conseillers en orientation, les orthopédagogues, les psychoéducateurs, les orthophonistes et les psychologues, alors que le nombre s’élevait à 10 à pareille date l’an passé.