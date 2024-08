Pluie record à Varennes : pompe supplémentaire et réservoir souterrain à la rescousse

La pluie record de 155 millimètres du 9 août a donné au parc de la Commune et au parc du Pré-Vert des airs de lac, selon le maire Martin Damphousse, qui n’avait jamais été témoin de telles scènes en 15 ans à la tête de la Ville, et ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises lors de la séance publique du 19 août.



Le secteur ouest de la ville a particulièrement été affecté par ces pluies torrentielles puisqu’il est situé près du fleuve et surtout, plus bas que les autres quartiers. Une résidente de la rue du Saint-Laurent, Christine Saint-Jean, a expliqué son cas en espérant que la Ville puisse améliorer le sort des citoyens du coin.



« On a une Sump Pump (pompe) principale qui évacue environ 12 000 litres d’eau à l’heure. (…) À midi, on a branché notre première pompe d’urgence. À 18 h, on a branché notre deuxième pompe d’urgence, donc c’est 12 000 litres à l’heure, plus la première pompe d’urgence à 8 000 litres, plus la deuxième pompe d’urgence à 8 000 litres et ça n’a pas été suffisant… »



« Après ça on a été chanceux, notre voisin est venu à la rescousse avec une quatrième pompe et c’est pour ça qu’on n’a pas eu beaucoup de dommages. Je veux voir ce que la Ville peut faire pour nous aider parce que j’aurais eu quatre pieds d’eau dans mon sous-sol si je n’avais pas eu quatre pompes, et ce n’est pas tout le monde qui a ça; ce sont des frais supplémentaires pour les résidents de notre secteur. »



Des solutions



En entrevue avec le journal La Relève à la suite de l’assemblée publique, le maire a précisé qu’au lendemain des pluies torrentielles du 9 août, une deuxième grosse pompe a été commandée par le conseil municipal et elle a été reçue deux jours plus tard. Elle a été installée récemment dans le croissant de la rue des Tilleuls, en ajout de la première qui se trouvait déjà dans le secteur problématique. Elle est fonctionnelle et elle a un tuyau de dégagement de quatre pouces de diamètre, ce qui permet d’évacuer beaucoup d’eau, a assuré le maire.



Il a également mentionné que la configuration du parc des Moussaillons, dans le secteur ouest, sera aussi analysée, car lors de grosses précipitations, son trop plein se déverse en direction des habitations. Et finalement, un quatrième grand réservoir souterrain qui sert à absorber le trop-plein de précipitations devrait être enfoui dans le parc de la Commune au cours de l’année 2025. Il sera installé dans un secteur qui n’est pas fréquenté, soit entre l’entrée principale et les maisons qui bordent le parc.