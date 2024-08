Loto-Québec : 3 lots de 1M$ non réclamés en Montérégie

Loto-Québec est à la recherche de sept gagnants de lots de 1 M$ qui n’ont pas été réclamés jusqu’à maintenant. Parmi eux, trois ont été achetés en Montérégie.



Le premier lot est celui d’un tirage de Lotto 6/49 qui a eu lieu le 14 août 2024. Un lot de 1M$ à l’Extra est aussi à réclamer de même qu’un lot au Lotto Max. Dans les deux cas, le tirage a eu lieu le 16 août 2024.



Les gagnants ont 365 jours après la date du tirage pour réclamer leur lot, informe Loto-Québec. Cette dernière indique qu’un lot de 1 M$ arrive bientôt à échéance. Il s’agit d’un tirage d’un lot de 1 M$ au Lotto 6/49 qui a eu lieu le 16 septembre 2023.



Le billet a été acheté dans la région dans la MRC de L’Assomption, dans Lanaudière.

Il est possible de vérifier ses billets sur le site lotoquebec.com, via l’application Loteries de Loto-Québec ou chez un détaillant.



Lorsque les lots ne sont pas réclamés, ils sont redistribués sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.