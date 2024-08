Varennes veut réduire ses gaz à effet de serre de 34 % d’ici 2030

Lors de l’assemblée publique du 19 août, le conseil municipal a donné le mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de procéder, au nom de la Ville de Varennes, à un processus d’appel d’offres visant la mise en place d’un processus de décarbonation de ses bâtiments municipaux.



Il faut savoir dans ce dossier que la Ville a adhéré au programme Partenaires dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités et qu’elle s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) reliées à ses activités municipales de 34 % par rapport à 2019, soit l’année de référence, et ce d’ici l’année 2030.



L’UMQ préparera donc en son nom, et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour l’achat d’un service clés en main visant la décarbonation de ses bâtiments durant l’année 2024. Il est à noter que la Varennes se réserve le droit de se retirer de ce projet si celui-ci ne répond pas aux attentes définies par Ville.