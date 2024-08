Sainte-Julie se joint à la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-Julie se joignent à la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS). Cet ajout s’inscrit à la suite de la dissolution, votée en assemblée générale le 12 août, de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, qui incluait ces deux territoires.



La dissolution est le fruit d’une restructuration visant «à optimiser la représentation et le soutien des entreprises de la région», souligne-t-on par voie de communiqué.



Avec l’arrivée de Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville, la CCIRS couvre désormais en entier l’agglomération de Longueuil et la MRC de Marguerite d’Youville. Cette couverture assurera «une continuité des services et une représentation accrue pour les entreprises qui y font affaires», fait-on valoir.



«L’arrivée de Saint-Bruno-de-Montarville au sein de la CCIRS marque un nouveau chapitre pour notre Chambre, ont indiqué Isabelle Foisy et Jean-François Lévesque, respectivement présidente du conseil d’administration et président-directeur général de la CCIRS. Nous sommes fiers d’élargir notre réseau et de soutenir activement les entreprises de cette ville dynamique dont la contribution est essentielle au développement économique du territoire.»



Le territoire de Saint-Basile-le-Grand, jusqu’à tout récemment au sein de la Chambre de commerce de Saint-Bruno-de-Montarville, sera désormais intégré à la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu – Rouville.

L’adhésion des membres de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno sera pleinement honorée dans les nouvelles chambres partenaires. Ceux-ci bénéficieront de l’accès à des avantages et services bonifiés, dont l’accès au soutien d’une équipe permanente.



«La Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno tient à exprimer sa profonde gratitude envers ses membres, ses partenaires, et la communauté d’affaires pour leur engagement et leur soutien indéfectible au fil des années, a-t-elle commenté. Les administrateurs sont convaincus que cette réorganisation permettra de mieux servir les intérêts de tous les acteurs économiques de la région.»



Elle évoque aussi la collaboration des chambres de commerces partenaires, qui ont su contribuer à une «transition harmonieuse».