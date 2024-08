Une laveuse devant le bureau de Lionel Carmant

Après le bain de mousse, la laveuse. Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du CISSS de la Montérégie-Est – CSN, qui représente les employés de la buanderie de l’Hôpital Pierre-Boucher, a redoublé d’inventivité pour faire entendre son message. Une laveuse et un grand amas de vêtements et peluches ont été livrés devant le bureau du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, dans la nuit du 13 au 14 août.

Le Syndicat reproche au ministère de ne pas avoir voulu accorder le budget nécessaire pour le fonctionnement de la buanderie de l’hôpital. Il déplore aussi qu’il a été suggéré au CISSS de «piger dans l’enveloppe budgétaire dédiée aux rénovations de l’hôpital», peut-on lire sur un des tracts laissés sur la laveuse, dans le stationnement du bureau du boul. Roland-Therrien.

L’appareil est d’ailleurs rempli d’autocollants de la CSN clamant «Pas de privé en santé, pour un réseau vraiment public».

«L’employeur a ensuite décidé de ne pas toucher à son budget de rénovation et veut donc fermer la buanderie sans même avertir le Ministère, et ce, à partir de septembre», écrit-on sur le papier titré «Buanderie en péril. Hôpital Pierre-Boucher».

L’appel d’offres pour la privatisation aurait été envoyé le 18 juillet.

Le 18 juin, des employés avaient manifesté devant l’hôpital Pierre-Boucher, au moyen notamment de canons à mousse, pour dénoncer la fermeture à venir de la buanderie et la coupe d’une quinzaine d’emplois.

De son côté, le CISSS-ME avait dit devoir mettre fin aux activités de lavage et de séchage de la buanderie en raison de problèmes récurrents de fonctionnement des équipements et en raison du coût élevé de réfection.

Ces activités seront réparties entre un fournisseur externe et les buanderies des hôpitaux de Saint-Hyacinthe et de Sorel.

Il précisait aussi que le volet distribution de la buanderie serait maintenu.