Un grand concert Stradivarius BaROCK symphonique le 28 août à Sainte-Julie

À Sainte-Julie, la saison des spectacles en plein air se conclura le mercredi 28 août, à 19 h, au parc Edmour-J.-Harvey, avec le concert Stradivarius BaROCK symphonique présenté par Alexandre Da Costa et onze musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Québec.



Dans le cadre de cette série de concerts, le chef d’orchestre s’est demandé ce qu’aurait été la musique de cette période si Bach avait voyagé dans le temps pour s’imprégner du rock, du jazz et de l’électro-pop d’aujourd’hui. Avec son orchestre et « armé » de son Stradivarius Deveault 1701, il propose donc une expérience qui revisite la musique de grands compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV.



Il est à noter que le maestro québécois est l’un des cinq chefs internationaux qui dirigent un orchestre symphonique tout en jouant. « J’adore cette manière de communiquer avec mes collègues de l’Orchestre, c’est une façon de faire de la musique entre musiciens très directe, sans intermédiaire, a déclaré par voie de communiqué Alexandre Da Costa. C’était la norme du temps de Bach, de Mozart, et aussi de Strauss, avec les grandes valses viennoises dirigées au violon. Une vraie symbiose. »