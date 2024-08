Le roi du surf

Il a grandi sur les plages de Rio de Janeiro et a commencé à faire du surf à l’âge de 6 ans. À 46 ans, le Bouchervillois Bruno Fernandes vient de remporter la première place, toutes catégories, au LogFest de Lawrencetown, en Nouvelle-Écosse.

La compétition qui se tenait le 11 août a regroupé les meilleurs longboarders du Canada, dont Adam Tory, qui a participé aux deux derniers championnats du monde.

C’est la première fois que M.Fernandes participait à une compétition de longboard, un style de surf traditionnel qui s’effectue sur des planches de plus de 9 pieds.

Il a réussi un doublé car il s’est aussi hissé au premier rang dans la catégorie Master qui s’adresse aux 45 ans et plus.

«Je suis heureux de gagner ma première compétition de longboard, mais ce qui est peut-être plus important encore, c’est que ma famille et moi avons passé une excellente journée à la mer, à surfer de superbes vagues, à nous amuser avec des amis et à profiter du soleil sur l’une des plus belles plages du Canada. Compte tenu de ma récente blessure (hernie discale lombaire), le simple fait de pouvoir continuer à surfer est déjà une victoire pour moi», signale M.Fernandes.

Débarqué au Canada en 2005 pour faire un doctorat et un post doctorat en ophtalmologie à l’Université McGill, M.Fernandes ne peut pratiquer la médecine ici, car son titre de médecin a été obtenu au Brésil.

Proclamé champion du monde de jiu-jitsu brésilien à quatre reprises au tournant des années 2000, il a ouvert, il y a une dizaine d’années, sa propre école de jiu-jitsu, à Montréal.