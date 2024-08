Accès bloqué aux ambulanciers par une barrière

Une dame s’est fracturée la hanche dans un bête accident au parc canin de Boucherville. Appelés par des témoins, les ambulanciers qui se sont pointés n’ont jamais pu se rendre à l’endroit précis de l’accident car il y a quelques mois, la Ville a installé une barrière empêchant l’entrée des véhicules au site.

La fameuse barrière étant verrouillée par un cadenas, et n’ayant pas la clé, les ambulanciers ont dû garer l’ambulance dans le stationnement de la Maison des jeunes de Boucherville. Ils ont alors dû faire rouler leur civière sur plus de 200 pieds sur le chemin cahoteux de gravier pour aller prodiguer les manœuvres d’urgence, puis pour revenir au véhicule sur le même chemin avant de pouvoir conduire la dame dans un centre hospitalier où elle a été opérée.

«Ça faisait longtemps que les utilisateurs du parc canin le prédisaient. Le jour où il y aura un accident, l’ambulance ne pourra jamais accéder au site. Eh bien voilà, c’est arrivé à ma conjointe, Martine Thériault», dit Alain Gauvreau.

Lors du réaménagement de l’entrée du chemin d’accès, sur le chemin du Lac, et menant au skatepark, au parc canin et à la piste de BMX, la Ville a installé une barrière pour empêcher les utilisateurs d’entrer et de garer leur véhicule à proximité du parc canin et du parc de BMX.

«Le 7 août dernier vers 17h30, on sortait du parc. Ma conjointe tenait en laisse notre chien de 165 livres, Sam, lorsqu’il a vu un lapin. Il est parti à sa poursuite et Martine a été entrainée et est brusquement tombée. Elle s’est fracturé la hanche et s’est blessée à l’épaule», explique M. Gauvreau.

«Les ambulanciers ont mis presque 30 minutes pour parvenir à elle, notamment parce que l’entrée était bloquée. Cette barrière cause un véritable problème. Imaginez si ça avait été plus grave, comme un arrêt cardiaque», remarque M. Gauvreau.

Sa conjointe âgée de 60 ans a finalement eu une intervention chirurgicale à la hanche le 17 août. Au moment d’écrire ces lignes, elle était toujours hospitalisée.

M. Gauvreau a informé la Ville de Boucherville de l’incident.

Une question de sécurité

Questionnée par La Relève, la Ville de Boucherville indique que la barrière en question a été installée pour des raisons de sécurité, afin de réduire la circulation à proximité des diverses installations sportives que de nombreux jeunes fréquentent.

«Nous tenons à préciser que le gardien de sécurité de la Ville, ainsi que les équipes des travaux publics et la Maison des jeunes, ont la capacité de déverrouiller la barrière en cas de besoin. Cependant, nous comprenons l’importance de clarifier cette procédure et allons ajouter une affiche sur la barrière pour informer les citoyens qu’il est possible de la déverrouiller en cas d’urgence», précise la directrice des communications et des relations publiques à la Ville de Boucherville, Julie Lavigne.

«Après vérifications, nous savons que les véhicules d’urgence sont en mesure de contourner la barrière, car notre personnel d’entretien le fait régulièrement. Nous ne comprenons donc pas pourquoi, lors de la situation portée à notre attention, le véhicule ne s’est pas rendu jusqu’au parc canin. Nous allons effectuer des vérifications avec les services d’urgence afin de mieux comprendre ce qui s’est passé et prendre les mesures nécessaires», ajoute Mme Lavigne.

Au moment de mettre sous presse, Ambulances Demers n’avaient pas retourner notre appel.

Baisse de la fréquentation

Autre fait, M. Gauvreau ajoute par ailleurs que depuis l’installation de cette fameuse barrière, le parc canin est beaucoup moins fréquenté.

«Il y a des gens qui ont de la difficulté à marcher, alors ils ne viennent plus. Ils amènent maintenant leur animal au parc canin de Varennes qui est facilement accessible. Et en plus, il y a une fontaine d’eau là-bas.»