Pluies diluviennes: Boucherville moins affectée

Les dommages causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues le 9 août dernier ont causé moins de dommages à Boucherville que dans bien d’autres villes de la Rive-Sud.

Près de 20 000 résidences ont été privées d’électricité dans la soirée de vendredi dernier en raison des vents forts.

Un avis d’ébullition de l’eau a été émis à la suite d’une baisse de pression de l’eau due à un bris à l’usine de production d’eau potable.

Les niveaux d’eau du fleuve et de la rivière aux Pins ont monté, ce qui a provoqué une inondation dans le parc du même nom.

Mis à part cela, en date du 14 août, seulement une trentaine de signalements de résidences inondées avaient été acheminées à la Ville de Boucherville.

Les secteurs les plus touchés sont sur la rue des Églantiers ainsi que la rue Jean-Plouf à l’intersection de la rue Doyon.

Toutefois, après que la Ville ait annoncé une collecte spéciale de débris pour les sinistrés le samedi 17 août, une soixantaine de personnes se sont inscrites.

«Nous avons parlé avec les citoyens les plus touchés par les inondations et travaillons activement à comprendre les problématiques survenues dans ces secteurs en particulier, afin de mieux orienter notre soutien et nos interventions », a précisé au journal la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Les citoyens ont jusqu’à 15 jours après un incident pour effectuer une réclamation auprès de la Ville, ce qui signifie que la Ville n’a pas encore un portrait définitif de la situation



666 appels chez les pompiers

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) de son côté a été débordé d’appels entre le vendredi 9 août 17h et le lendemain matin 8 h avec 666 appels.

Les premiers appels provenaient principalement de l’arrondissement de Saint-Hubert, puis de Saint-Bruno-de-Montarville. La majorité de ces appels concernaient des sous-sols inondés.

Les appels concernaient souvent des pompes submersibles qui ne fournissaient tout simplement plus en raison de l’important débit des précipitations. «Puis, quand les gens ont manqué d’électricité, les appels se sont multipliés», a indiqué Stéphane Difruscia, chef de division au SSIAL. Après, ça s’est mis à entrer de partout !»

Plus de 150 mm de pluie sont tombés sur la région en 24 heures selon Environnement Canada, alors que la moyenne mensuelle pour le mois d’août se situe entre 80 et 90 mm.

Avec la collaboration de Sylvain Daignault, Initiative de journalisme local