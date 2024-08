Le futur parc de la Commune à Varennes prend forme

En 2022, la Ville de Varennes a tenu un grand sondage auprès de sa population au sujet du parc de la Commune dans le but de réaliser un plan directeur afin de définir l’avenir de cette fenêtre sur le fleuve de plus d’un kilomètre de long couvrant 35 hectares. Approuvé lors de la dernière séance publique, cet outil de planification des actions qui pourraient être réalisées propose une vision sur un horizon de 10 ans.



Il y a deux ans, plus de 2 033 citoyens se sont prononcés et les réponses confirmaient que le potentiel de ce grand espace vert est énorme, mais que les citoyens voulaient le garder dans cet esprit de parc nature. « Le parc de la Commune a toujours été considéré par le conseil comme étant le fleuron varennois, a expliqué en entrevue le maire Martin Damphousse. Partant de ça, on sait qu’on a un espace exceptionnel qui borde le Saint-Laurent. (…) On a toujours voulu s’assurer de lui garder l’esprit naturel, donc de préserver les berges, de préserver les zones inondables et surtout préserver notre vue et nos couchers de soleil qui sont extraordinaires. »



Le concept d’aménagement résiderait dans la création d’une « colonne vertébrale » le long de la berge du Saint-Laurent, qui favoriserait une découverte progressive des atouts du parc de la Commune. Parmi les projets proposés, on retrouve une plage urbaine, des zones d’ombre, un sentier pédestre exclusif aux marcheurs, des fontaines à eau potable et des jeux d’eau.



Niché sur l’observatoire qui surplombe le parc, le maire désigne d’un geste le secteur central où s’installent souvent les cerf-volistes. « On peut imaginer la zone que l’on voit juste devant moi et que l’image (du plan directeur) représente bien. Il y a de bonnes chances que, dans le budget 2025, on ait déjà une phase 1 vers où on veut aller dans cette section du parc et, pour le reste, honnêtement, on veut se garder du temps pour avoir une rétroaction de la population. C’est pour ça qu’on a un horizon de 10 ans. »



« Vers l’ouest, on a un développement immobilier qui prévu sur les terrains de l’ancien garage municipal. Le parc longe ce développement et va jusqu’au boulevard de la Marine. Il y a là comme un espace davantage découverte, encore plus naturel parce qu’il est beaucoup plus sauvage, et qu’on veut impérativement garder, mais il y a parfois des aménagements à l’intérieur du secteur sauvage qui sont super intéressants à créer et le plan directeur nous a donné des pistes très intéressantes, mais là on est déjà plus dans un horizon 5, 7 ans. On va d’abord se concentrer dans la première phase qui est au centre, qui est au cœur du parc, sans transformer le stationnement. Après on verra où on ira, dépendamment de la rétroaction des Varennois », de conclure le maire.