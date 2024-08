Changements climatiques: l’UMQ lance à nouveau un appel urgent aux gouvernements

À titre de président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le maire de Varennes Martin Damphousse estime qu’environ la moitié de ses entrevues en près d’un an et demi à la tête de l’organisme ont été consacrées à l’urgence de s’occuper des changements climatiques, mais il se désole du silence des divers paliers de gouvernement à ce sujet qu’il juge prioritaire.



« Ça fait 18 entrevues que je fais en deux jours, parce que c’est important et c’est nécessaire parce qu’en même temps, on envoie un message de conscience et de sensibilisation à la population », a-t-il confié lors d’une entrevue avec La Relève.

« Année après année, nos municipalités se trouvent en première ligne pour protéger nos communautés, nos territoires, et nos infrastructures », a-t-il martelé, quelques jours après le passage de Debby. Pourtant, malgré l’évidence croissante de l’urgence climatique, les moyens à notre disposition pour répondre à ces crises demeurent largement insuffisants. »



Il a rappelé qu’une étude réalisée par la firme WSP, en collaboration avec Ouranos, a chiffré à plus de deux milliards de dollars par an jusqu’en 2055, les surcoûts d’entretien, de remplacement et de mise à niveau des infrastructures existantes pour les rendre résilientes aux changements climatiques.



« Ces coûts astronomiques illustrent bien l’ampleur du défi auquel nous faisons face, a-t-il ajouté. Les résultats de l’étude indiquent également que le Québec doit, dans les cinq prochaines années, prioriser les investissements pour l’adaptation des infrastructures d’eaux existantes, particulièrement celles d’eaux usées, ainsi que les routes, afin de tirer parti des mises à niveau et des remplacements déjà prévus. »



L’UMQ a donc lancé à nouveau un appel urgent aux gouvernements fédéral et provincial. « Au gouvernement fédéral, nous demandons une bonification des enveloppes du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); une augmentation significative des investissements dans le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes; et la conclusion rapide d’une entente avec le gouvernement du Québec pour permettre aux municipalités du Québec d’accéder aux 821 millions de dollars annoncés au printemps dernier pour aider à s’adapter aux changements climatiques. »



Au gouvernement du Québec, l’UMQ demande de rééquilibrer le Plan québécois des infrastructures (PQI), car la part consacrée aux infrastructures municipales a subi une diminution de plus de 35 % entre 2018 et 2024. « Chaque dollar investi maintenant dans l’adaptation de nos infrastructures est un pas de plus vers la protection de nos communautés et une réduction des coûts futurs », a conclu M. Damphousse.