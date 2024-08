Varennes: un « joueur étoile » quitte son poste de directeur général

Après plus de 20 années passées au service de Varennes, dont les 15 dernières à titre de directeur général, Sébastien Roy a informé qu’il quittera ses fonctions le 22 août afin d’occuper le titre de directeur général adjoint – Planification à la Ville de Trois-Rivières, qui compte près de 140 000 citoyens.



« J’ai vraiment tout fait à Varennes… sauf éteindre des feux! », a lancé dans un grand éclat de rire l’homme de 45 ans qui a occupé plusieurs fonctions à la Ville, même lorsqu’il était encore un étudiant. Et bien des observateurs pourraient dire qu’en apportant de nombreuses précisions à des citoyens inquiets qui prenaient le micro lors des assemblées publiques, il a même éteint des petits « feux » à Varennes.



Dès sa nomination au poste de directeur général en 2010, Sébastien Roy et le maire nouvellement élu, Martin Damphousse, ont mis en place un modèle qui a permis de donner un nouveau souffle aux parcs industriels, permettant d’alléger d’autant le fardeau des contribuables varennois. Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en gestion de villes et de métropoles, il est intervenu régulièrement comme expert en fiscalité municipale, en gestion du territoire et en innovation à l’échelle du Québec et sur le plan régional.



En entrevue avec le journal La Relève, le maire Martin Damphousse était plus qu’élogieux à son endroit. « Qu’un directeur général de cette qualité-là, qu’un joueur étoile comme Sébastien puisse un jour être recruté par une autre ville pour lui permettre de vivre d’autres défis, est-ce que je suis déçu, bien sûr. Tout le monde est déçu à la Ville de Varennes. Avec un directeur général de cette qualité-là, un maire est encore meilleur. Sa ville est encore meilleure donc. Il y aura un avant Sébastien, il y aura un après qui sera différent, mais honnêtement je lui souhaite la plus grande des chances du monde. Trois-Rivières vient de réussir un coup de maître. »



Sa « caisse de résonance »



En entrevue avec le journal, Sébastien Roy s’est dit très touché par les éloges qui fusent de partout. « Varennes est une belle ville à gérer et à habiter. Ma famille demeure ici et la famille de ma conjointe également, alors j’ai une bonne « caisse de résonance » quand il y un nid de poule sur une piste cyclable ou un autre problème », a-t-il lancé en riant.



« J’ai beaucoup de peine à quitter les employés, les élus. Mais ce que je trouve merveilleux avec le recul, c’est l’esprit de collaboration qu’il y a entre les villes, entre les maires, entre les organisations. Tout le monde est là pour les bonnes raisons, que ce soient les élus ou les fonctionnaires. Il ne faut jamais oublier qu’on gère le bien public pour le public. »



« D’aider à assurer l’avenir économique de la ville et de maintenir le compte de taxes au plus bas niveau, c’est fantastique; il y a une belle histoire économique qui s’est écrit ici. Mais ce dont je suis le plus fier je crois, c’est le climat de travail extraordinaire qu’il y a ici. Quand je prends une marche et que je rencontre un employé de la Ville, il y a toujours une « fraîcheur de rencontre » qui fait du bien. Ce climat de travail est dû en bonne partie à Martin (Damphousse), mais je vais me donner une partie du mérite là-dessus! »