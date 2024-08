Salle comble de citoyens mécontents après la pluie record à Sainte-Julie

Quatre jours après la pluie record de 156 millimètres qui s’est abattue à Sainte-Julie le 9 août, le conseil municipal a siégé lors de l’assemblée publique devant une salle remplie de citoyens mécontents qui ont subi des inondations, principalement dans le secteur de l’école Du Moulin. Nombre d’entre eux avaient aussi subi des refoulements d’égouts dans leurs demeures il y a un an, le 4 août 2023.



Lors de la période de question, le maire Mario Lemay s’est adressé aux citoyens. « Les professionnels de la ville ont mis tout en œuvre pour que le réseau soit prêt à accueillir ces précipitations dès que c’était annoncé. (…) Notre réseau pluvial a rempli sa mission correctement (…) Malheureusement, certains propriétaires ont subi malgré tout des refoulements, dont des gens qui avaient déjà apporté des correctifs à leur installation par le passé (NDLR : à la suite des pluies torrentielles du 4 août 2023). »



« Nous comprenons très bien le désarroi des gens parce que ce sont des pertes et ce n’est pas drôle de perdre des choses qui nous tiennent à cœur. (…) Malheureusement, c’est difficile pour l’instant d’étudier le car par cas, c’est pour ça que nos professionnels, lorsque vous êtes enregistrés auprès de la Ville, vont chez vous voir ce qui s’est passé pour faire un diagnostic. »



Nombreuses réactions



Lors de l’assemblée, il y a eu de nombreuses interventions au micro et questions sur la page Facebook, dont Éric Collin qui a écrit : « La réalité de Sainte-Julie, c’est que le réseau d’aqueduc ne fournit pas face aux nouvelles réalités liées aux changements climatiques. Vous semblez retourner le problème aux propriétaires, mais la réalité est que les égouts de la ville refoulent vers les maisons. Quand la Ville va-t-elle assumer sa responsabilité et prendre action? »



Une des citoyennes dans la salle a mentionné pour sa part : « Donc, outre la résilience, qu’est-ce que vous allez faire avec les égouts du secteur Du Moulin pour les refoulements? En sachant que le 4 août (2023) nous avons vécu la même chose et que vous n’avez rien fait en un an, sachant que plusieurs citoyens en 2023 ont tout réparé, tout rénové, tout amélioré, que tout ce qui a été possible de faire on l’a fait, mais aujourd’hui, on a eu quand même un refoulement d’égouts. »



Pour sa part, Mylène Desrosiers a renchéri sur la page Facebook : « J’aimerais m’assurer d’avoir bien compris : le conseil municipal nous indique que les propriétaires du secteur Du Moulin n’ont aucune raison de croire que la Ville pourrait apporter des changements pour s’assurer que nous ne serons pas inondés à nouveau lors de prochaines pluies « exceptionnelles »? Je tiens à dire que je n’ai jamais douté de la compétence des employés de la Ville, dont ceux ayant inspecté les drains chez moi l’an passé, mais ne serait-ce pas normal de considérer une piste de solution pour l’avenir ? Ce que j’entends, c’est que nous devrions nous résigner ? Ça ne fait aucun sens pour moi. »



« Si les inspecteurs de la Ville trouvent une ou des causes concernant l’infiltration d’eau, que les propriétaires font les modifications, si l’année prochaine il y a une infiltration d’eau dans la résidence, allez-vous rembourser les travaux qui seront fait? », a écrit de son côté Caro Blain.



Le maire a notamment demandé à l’assemblée de leur donner un peu de temps pour analyser toute la situation avant de leur revenir. « C’est évident que, si j’étais à votre place, la première chose à laquelle je penserais c’est le réseau, mais le réseau pluvial n’est pas toujours la cause de tous les refoulements dans les maisons. (…) C’est pour ça que je parlais de collaboration. Nous à chaque année, on fait la vérification de notre réseau de manière périodique. Naturellement, on ne fait pas la vérification chez vous. »



« Pour l’instant, je dois me référer à nos professionnels. Comme je le dis ça va être plus facile pour nos professionnels d’aller vous rencontrer sur place. On a donné mandat à l’administration de regarder qu’est-ce qu’on peut faire d’autre pour vous accompagner. »