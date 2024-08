Collecte spéciale pour les sinistrés de Boucherville

Une collecte spéciale de débris aura lieu le samedi 17 août pour les citoyens de Boucherville qui ont subi des dommages à la suite des pluies diluviennes qui sont tombées les 9 et 10 août dernier.

Une trentaine de signalements de résidences inondées ont été faits, en date du 14 août, à la Ville. Les secteurs les plus touchés sont sur la rue des Églantiers ainsi que la rue Jean-Plouf à l’intersection de la rue Doyon.

Les résidents qui ont besoin d’une collecte spéciale de résidus doivent communiquer avec la Ville au450 449-8100 ou par courriel à information@boucherville.ca

Depuis cette annonce faite hier, une soixantaine d’inscriptions à cette collecte spéciale ont été acheminées à la Ville.

« Nous avons parlé avec les citoyens les plus touchés par les inondations et travaillons activement à comprendre les problématiques survenues dans ces secteurs en particulier, afin de mieux orienter notre soutien et nos interventions », précise la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Les citoyens ont jusqu’à 15 jours après un incident pour effectuer une réclamation auprès de la Ville, ce qui signifie que n’a pas encore un portrait définitif de la situation.