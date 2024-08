Montérégie : un premier cas d’infection par le virus du Nil cette année

Le virus du Nil occidental (VNO) est à nouveau présent au Québec. Trois cas ont été rapportés cette année, dont un en Montérégie.

La Direction de santé publique de la Montérégie rappelle dans un communiqué de presse l’importance de se protéger contre les piqûres de moustiques pendant tout l’été, et jusqu’aux premières gelées de l’automne.

Dans la majorité des cas (80 %), spécifie-t-elle, les personnes infectées par le virus du Nil occidental guérissent spontanément, sans être incommodées.

Certains symptômes bénins peuvent cependant apparaitre 2 à 14 jours après avoir été infecté, notamment les maux de tête, la fièvre, les maux de ventre, la nausée, les douleurs musculaires ou les rougeurs à la peau.

«Il est important de se protéger des piqûres de moustiques, mais il ne faudrait jamais hésiter à profiter du beau temps. Rester actifs et pratiquer des sports à l’extérieur demeurent d’excellents moyens de protéger sa santé», mentionne Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Moins de 1 % des personnes infectées par le virus vont développer une forme grave de la maladie comme la méningite, l’encéphalite ou la paralysie des membres inférieurs.

Les personnes de 50 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques et celles dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de développer des complications.



Des records antérieurs

Depuis le début de la surveillance du VNO, deux importantes augmentations du nombre de cas ont été observées au Québec, soit en 2012 et 2018 avec respectivement 134 et 201 cas de VNO déclarés.

Outre ces deux années d’importance, le nombre de cas a fluctué de 1 à 63 cas par année.

L’an dernier, 20 cas d’infection par le VNO ont été rapportés au Québec, dont 6 en Montérégie.



La prévention, la meilleure arme

L’infection au virus du Nil occidental est une maladie à déclaration obligatoire.

Il n’existe actuellement aucun traitement spécifique ni aucun vaccin contre le virus du Nil occidental.

La meilleure façon de prévenir une infection, précise la Santé publique, demeure d’éviter les piqûres de moustiques.



Comment se protéger :

• Porter des vêtements longs de couleur claire lorsque vous allez à l’extérieur, surtout durant les périodes d’activité des moustiques, comme au lever et au coucher du soleil;

• Utiliser un chasse-moustiques. Pour ce faire, suivez les conseils d’utilisation d’un chasse-moustiques;

• Installer des moustiquaires en bon état sur les portes et les fenêtres de votre résidence, ainsi que sur votre tente et votre abri de camping;

• Couvrir de filets moustiquaires les poussettes et les parcs pour enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur;

• Réduire le nombre de moustiques dans l’environnement en éliminant l’eau stagnante et en gardant son environnement propre.