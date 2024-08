Longueuil:1,5 M$ pour moderniser les bibliothèques

Les utilisateurs des bibliothèques de Longueuil pourront peut-être un jour bénéficier de l’approche libre-service. En effet, c’est dans ce but que les élus ont autorisé un règlement d’emprunt de 1,57 M$ pour l’implantation de cette approche.



Selon la direction de la culture, du loisir et du développement social (DCLDS) de la Ville de Longueuil, les bibliothèques de la municipalité sont grandement en retard en matière de technologie.

«Les habitudes de consommation des abonnés de la bibliothèque ont changé. Ils souhaitent leurs transactions courantes en ligne avec des appareils mobiles, indique la Ville. Ce projet est donc la réponse indispensable aux attentes légitimes de nos citoyens.»

Parmi les services qui seront offerts, mentionnons la mise en place une solution d’emprunt et de retour de documents en libre-service, le paiement des frais en libre-service et en ligne, l’offre des services complets de bibliothèque à l’extérieur, l’intégration des livres numériques au catalogue de bibliothèque et l’offre des services de bibliothèques sur les appareils mobiles.

Ces améliorations permettront, selon la Ville, de diminuer le temps consacré à la gestion de l’inventaire, de localiser plus rapidement les documents perdus, de diminuer les files d’attente, d’offrir au citoyen plus d’intimité pour l’emprunt de documents et d’étendre les heures d’ouvertures et d’accès aux citoyens.

Le règlement d’emprunt de 1 572 800 $ inclus 591 000 $ pour les équipements, 308 000 $ pour la gestion et 231 000 $ pour la mise en œuvre.

Un règlement d’emprunt similaire pour ce projet avait été présenté en juin 2023.