Des collectes spéciales de volumineux vendredi et samedi à Sainte-Julie et Varennes

La MRC de Marguerite-D’Youville a fait savoir qu’à la suite des pluies importantes causées par le passage de la tempête tropicale Debby, la collecte des volumineux prévue le vendredi 16 août à Sainte-Julie sera élargie afin de permettre également le ramassage des matériaux, débris et meubles endommagés par l’eau. On indique qu’il est possible que la collecte soit complétée le samedi, si les quantités à ramasser sont trop importantes vendredi. À Varennes, cette collecte spéciale élargie se tiendra le samedi 17 août.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens s’inquiétaient toutefois parce que les compagnies d’assurances leur ont signalé qu’il ne faut rien jeter avant l’arrivée des experts. À ce sujet, la MRC a précisé qu’une collecte supplémentaire sera organisée dans les semaines à venir, si nécessaire.