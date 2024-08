Un recueil de poésie sur la beauté et la noirceur de l’âme

Ayant œuvré plus de quarante ans dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation, le Julievillois Jacques Brunet a publié tout au long de sa carrière de nombreux ouvrages pédagogiques. Il a lancé récemment son troisième recueil de poésie aux Éditions ComInfo sous le titre Parcelle d’Âme.



« Dans ce livret d’une quarantaine de poèmes, je tente de faire découvrir une parcelle de l’âme humaine, de sa beauté, de sa splendeur, mais aussi de ses travers et de ses noirceurs », a expliqué l’auteur qui est également artiste peintre.



« Ce regard sur des facettes de notre société contemporaine, par la vibration des mots, nous amène à réfléchir sur notre façon de contempler notre monde et de vivre dans notre univers. Hors d’un romantisme classique, certains poèmes vous paraîtront durs, d’autres bienveillants, mais ils s’inscrivent dans la modernité de l’écriture de notre langue si belle », a-t-il conclu.