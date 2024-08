Still To Find en spectacle au marché public de Varennes

Rendez-vous gourmand et musical, le marché public de Varennes recevra Still To Find le 21 août, un band de rock alternatif punk rive-sudois.

Le groupe est formé de la chanteuse et compositrice Fatima Ba et de son conjoint, le guitariste Yannick Marien Charron, tous deux de Varennes, de Christophe Lafrenière, de Contrecoeur, à la guitare et au clavier, et du Longueuillois Sam Ranger, à la basse.

«Nous jouons un style de rock qui fusionne l’alternatif et le punk, avec des touches de pop. Nous composons selon nos envies et nous nous influençons de divers artistes de styles différents tels que Sum 41, Billy Talent, The Offspring, Foo fighters, mais aussi Keane, Against The Current, Paramore, Anouk ou encore Thérapie TAXI », décrit Fatima.

«Mélanger différents styles et inspirations nous permet de proposer un genre unique dont les sonorités ne laissent pas indifférent », précise-t-elle.

Fatima et Yannick jouent de la musique ensemble depuis 2011. Ils se sont connus au sein du band montréalais Shelter Theory.

Still to Find est né en 2015 lorsqu’ils ont décidé de poursuivre leur aventure musicale au sein d’une nouvelle formation.

Ils ont été rapidement rejoints par Sam, la même année, et en 2023, par Christophe, en tant que 2e guitariste.

La formation jouera deux sets acoustiques au Marché public de Varennes, situé au Polydôme, le mercredi 21 août, l’un à 16h30 et l’autre à 18h.