Don Juan: 50 000 billets vendus

Après le Centre national des Arts à Ottawa, la salle Wilfrid-Pelletier est maintenant l’hôte de la tournée 20e anniversaire du spectacle musical Don Juan jusqu’au 24 août. L’auteur et compositeur Félix Gray a reçu une plaque soulignant 50 000 billets vendus des mains du producteur Paul Dupont-Hébert. Les critiques sont unanimes: grandiose.

« Même après 20 ans, il est toujours aussi impossible de résister au charme de Don Juan. La comédie musicale de Félix Gray revient aujourd’hui dans une formule flamboyante, plus sensuelle et surtout incroyablement séduisante. » – Bruno Lapointe | Le Journal de Montréal

« Aussi grandiose 20 ans plus tard! Gian Marco Schiaretti est un parfait Don Juan, et quelle voix! Les danseurs à eux seuls valent le déplacement. On connaît encore plus de chansons qu’on le pense et on les fredonne encore longtemps après être sorti de la salle! » Christine Manzo | TVA Nouvelles LCN

« Pour le 20e anniversaire de ce spectacle écrit et composé par Félix Gray, on a proposé une mise en scène tout à fait exceptionnelle et très moderne, avec l’utilisation très à propos des nouvelles technologies. On reste envoûté et sous le charme de Don Juan! » Mario Boulianne | Le Droit

« Histoire d’amour tragédie toujours efficace 20 ans plus tard. Une production bien ficelée. » Isabelle Perron | TVA Nouvelles LCN

« Personnellement je ne peux qu’adhérer à une telle proposition. Je préfère ça mille fois aux traductions de comédies musicales américaines. » Claude Deschênes | Avenues.ca

« 20 ans plus tard, Don Juan n’a pas pris une ride !!! L’histoire, la musique, les artistes, le charme opère toujours et que dire de Gian Marco Schiaretti dans le rôle-titre, une révélation!» Valérie Leboeuf | 98.5

« Un spectacle flamboyant dans une ambiance espagnole aux musiques rythmées et envoûtantes! Avec ses nombreux classiques musicaux, c’est assurément un spectacle ç voir en famille. Toutes les générations pourront apprécier cette histoire romantique! » Anne-Andrée Daneau | QUB

« Un spectacle de grande envergure mis en scène avec inventivité par Gilles Maheu… Les tableaux dansés de Don Juan sont un pur ravissement…Parlant des interprètes, ils livrent tous une très belle performance, à commencer par Gian Marco Schiaretti, qui a repris le rôle de Don Juan de Jean-François Breau. L’acteur et chanteur italien chante magnifiquement, en plus de se déplacer avec l’aisance et le charisme commandés par son personnage. » Jean Siag | La Presse

« Très, très bien fait cette utilisation de l’écran pour donner de la profondeur à la mise en scène… Super beau spectacle, j’ai vraiment apprécié ma soirée! C’est un spectacle que je vous recommande! » Karl Bélanger | 104.7

« On embarque, cela fonctionne. Les voix sont puissantes! » Aïda Semlali | Ici Première Ottawa