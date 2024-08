Cultiver le vivre ensemble en Montérégie: lancement d’une capsule vidéo et d’un concours

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la cohabitation harmonieuse en zone agricole, l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie rappelle dans une nouvelle capsule vidéo que des avancées notables ont été réalisées dans la gestion des intrants agricoles et que les recherches ont permis de développer des produits moins nocifs pour l’environnement.



L’UPA souligne également que l’utilisation des engrais organiques, chimiques ou des pesticides est encadrée par des règles strictes et que ces produits sont dispendieux, ce qui fait que les producteurs agricoles optimisent leur utilisation. De leur côté, les citoyens prennent de plus en plus conscience de l’impact de leurs choix sur l’environnement, ajoute l’UPA.



Cette campagne, qui se poursuivra jusqu’en décembre 2024 sous le thème Cultivons le vivre ensemble en Montérégie, consiste à mettre en valeur les actions positives et valorisantes effectuées en milieu agricole. Une capsule vidéo portant sur cette nouvelle thématique de la gestion des intrants agricoles est disponible sur le site Internet de la campagne cohabitationmonteregie.ca et a été lancée sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le grand public à ce sujet.



Le concours Cultivons le vivre ensemble en Montérégie est un autre outil pour sensibiliser la population aux défis que vivent les producteurs agricoles et également les citoyens. Les participants auront l’occasion de tester leurs connaissances en plus d’avoir la possibilité de gagner l’un des cinq paniers cadeaux de produits 100 % locaux d’une valeur de 150 $ chacun.



Le public est invité à participer au concours dès maintenant : https://forms.gle/zJqH3JMMdX55aVgB9





Notre campagne, un milieu de vie à partager – Campagne de sensibilisation sur la cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie (cohabitationmonteregie.ca)