Clémence Paré dans l’uniforme d’Équipe Canada

Les uniformes pour les athlètes canadiens aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris vont à merveille à la para-athlète bouchervilloise Clémence Paré.

À quelques jours des Jeux paralympiques, Clémence s’entraîne très fort, indique son père, Frédéric.

La jeune espoir en para-natation a essayé hier la collection d’uniformes conçus par Lululemon, l’habilleur officiel d’Équipe Canada.

Après ses entraînements quotidiens au Parc Jean-Drapeau, deux fois par jour, la Bouchervilloise s’envolera demain (le 13 août) vers le centre d’entrainement à Vichy.

« Mes participations aux Championnats du monde et ma sélection en équipe nationale pour les Parapanaméricains me remplissent de fierté, mais à ce jour, ma sélection pour les Jeux de Paris 2024 est ma plus grande victoire. J’ai hâte de performer aux Jeux paralympiques et j’espère améliorer mes performances. J’espère également battre mon record canadien au 200 mètres quatre nages et accéder à la finale à Paris ! », a-t-tel déclaré à Parasport Québec, qui l’a d’ailleurs honorée le mois dernier en la nommant paraathlète du mois au Québec, tous sports confondus