Nombreux sont les citoyens qui nettoyaient leur sous-sol de maison et leur terrain au lendemain du passage marquant de la tempête tropicale Debby, et pour cause, car elle a laissé un record de plus de 150 mm de pluie à Sainte-Julie, accompagnés de vents dont l’effet combiné a plongé bien des Julievillois dans le noir.



Le 10 août en après-midi, toutes les pannes, dont une qui a touché presque l’entièreté du secteur des Hauts-Bois, avaient été rétablies. Au cœur de la tempête, soit entre 18 h et 21 h, les services d’urgence de la Ville ont reçu une vingtaine d’appels dispersés sur territoire.



Sur sa page Facebook, la Municipalité a indiqué qu’en prévision des fortes pluies annoncées, elle avait « préventivement nettoyé les grilles et installations du réseau pluvial. De plus, les pompiers et employés municipaux ont été mobilisés tout au long de la soirée pour suivre l’état de la situation et intervenir au besoin ».



De façon à soutenir les propriétaires dont les résidences ont été touchées, la Ville a amorcé des discussions avec la MRC de Marguerite-D’Youville afin d’offrir des alternatives pour disposer des déchets qui seront issus des travaux d’urgence, tels tapis, panneaux de gypse, etc. Les détails à ce sujet seront connus dans les prochains jours.



« Les propriétaires qui désirent qu’une inspection de leurs installations soit effectuée à leur résidence sont priés de communiquer avec nous au 450 922-7111 ou au clientele@saintejulie.ca », est-il notamment écrit.



La Ville a également tenu à remercier les voisins qui ont multiplié les gestes d’entraide au plus fort de la tempête, de même que tous les pompiers et employés municipaux qui ont travaillé sans relâche pour prévenir le plus de dommages possibles.